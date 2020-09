L’aggiornamento del sindaco Francesco Lai.

Altri 3 casi positivi al coronavirus a Loiri Porto San Paolo. A confermarlo è stato il sindaco Francesco Lai. Si tratta di residente, il primo, risultato positivo al tampone a seguito della presenza di alcuni sintomi e di ulteriori due turisti riscontrati positivi in quanto rientrati nella rete dei contatti di altri positivi in altri comuni.

Sono attualmente 8 positivi accertati, tutti sentiti telefonicamente dal centro operativo comunale e dallo stesso sindaco: stanno tutti bene e tutti attualmente asintomatici. Il primo positivo riscontrato il 15 agosto all’esito del tampone effettuato tre giorni fa è ritornato negativo, e servirà la conferma del secondo tampone di negativo per ultimare l’isolamento.

“Non esistono emergenze sanitarie, in quanto nessuno dei nostri casi è ospedalizzato o sintomatico, però non dobbiamo neanche minimizzare e l’aumento dei contagi ci deve far alzare ancora una volta il livello di attenzione”, ha commentato il sindaco Lai.

