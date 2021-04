Tra i positivi anche degli studenti.

Sono 𝟔 i nuovi 𝐜𝐚𝐬𝐢 𝐝𝐢 coronavirus a Loiri Porto San Paolo, direttamente comunicati all’amministrazione comunale dai soggetti interessati a seguito di un test antigienico.

“Purtroppo tra questi vi sono anche due ragazzi che frequentano rispettivamente la scuola dell’infanzia a Loiri (Sez. A) e la scuola media (classe 2A) a Porto San Paolo – spiega il sindaco Francesco Lai – . Per questo motivo sto adottando un’ordinanza che 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢’ 𝟏𝟓 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 per gli alunni dell’ infanzia di Loiri e delle medie di Porto San Paolo”. Un provvedimento simile è stato preso anche dal sindaco di Alghero, dove al momento sono 21 le classi in quarantena.

In queste ore saranno segnalati all’Ats tutti i soggetti in quarantena (alunni delle classi ove si trovano i positivi e soggetti che viaggiano nella stessa linea di scuolabus, o comunque soggetti che abbiano avuto contatti stretti diretti con i positivi), e l’Azienda provvederà ad effettuare l’indagine epidemiologica con le famiglie interessate.

“Per velocizzare il tracciamento dei soggetti positivi, invitiamo i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia Sez. A e della classe 2° delle medie, a voler fare il 𝐭𝐚𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐦𝐨𝐥𝐞𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 utilizzando la nostra convenzione presso il Mater Olbia, con le modalità che verranno comunicate tramite la scuola ai diretti interessati in mattinata”, continua il primo cittadino. Per i ragazzi invece che risultano in quarantena, si attende l’indagine epidemiologica dell’Ats e successivamente si valuterà il percorso da seguire per il rientro in presenza e in sicurezza degli alunni. Al momento risultano in quarantena 𝟐𝟎 persone (oltre i ragazzi delle scuole interessate) e i positivi salgono a 20.

