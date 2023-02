Ecco i seggi per le Primarie Pd a Loiri Porto San Paolo

Il circolo Pd di Loiri Porto San Paolo si organizza per le Primarie del Pd e punta sul suo illustre iscritto: il candidato alla segreteria regionale Giuseppe Meloni. Il giorno della Pentolaccia ci sarà la sfida per la guida nazionale del Partito democratico, ma anche per la leadership sarda. “Il 26 febbraio si voterà per l’elezione del Segretario Nazionale e per il Segretario Regionale del Partito Democratico – ricordano dal circolo -. Oltre alla sfida tra Bonaccini e Schlein a livello nazionale, ci sarà quella che coinvolge più direttamente il nostro circolo. Con un nostro tesserato, Giuseppe Meloni, candidato alla segreteria Regionale che vede sfidare il cagliaritano Comandini“.

“Per questa festa democratica si potrà votare per tutta la giornata di domenica dalle 8.00 alle 20.00 in tre seggi sparsi per il territorio”, spiegano dal circolo Pd di Loiri Porto San Paolo. Ecco i tre seggi:

Loiri, Aula consiliare (per i residenti che alle elezioni amministrative votano nei seggi di n.1 di Loiri e n.5 Montelittu).

Aula consiliare (per i residenti che alle elezioni amministrative votano nei seggi di di Loiri e Montelittu). Porto San Paolo, Delegazione comunale via Nenni (per i residenti che alle elezioni amministrative votano nei seggi di n.3 di Oviló e n.2 Porto San Paolo)

Delegazione comunale via Nenni (per i residenti che alle elezioni amministrative votano nei seggi di di Oviló e Porto San Paolo) Azzanì, sede campo sportivo (per i residenti che alle elezioni amministrative votano nel seggio n.4 di Azzanì).