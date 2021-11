Infiltrazioni nella scuola di Loiri, lezioni sospese

La scuola di Loiri resterà chiusa per permettere i lavori.

Dopo le abbondanti piogge registrate nella serata di ieri, si sono verificati alcuni fenomeni di infiltrazione nella scuola primaria di Loiri.

Già da questo pomeriggio si interverrà tempestivamente per eseguire alcune riparazioni anche all’interno delle aule e le classi usciranno 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟒 e 𝟑𝟎 𝐚𝐧𝐳𝐢𝐜𝐡𝐞́ 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟔 e 𝟑𝟎. I lavori continueranno sino a lunedì. La scuola rimarrà quindi chiusa agli alunni per riprendere regolarmente le lezioni in presenza nella giornata di martedì.