La spiaggia di Porto Tarvena e Camilleri.

Che cosa unisce Porto Taverna ad Andrea Camilleri? Nulla si direbbe, se non fosse che il quotidiano La Repubblica abbia deciso di fungere da anello di congiunzione per questa strana accoppiata nel pubblicizzare i suoi allegati dei weekend estivi.

Del resto un buon libro e la Settimana Enigmistica, ritratta anche lei con lo sfondo della spiaggia gallurese, sono un must per trascorrere una giornata rilassante sulla spiaggia. E allora ben venga l’accostamento tra le opere dello scrittore siciliano e una delle perle della nostra terra sarda promessa di vacanze in pieno relax.

(Visited 92 times, 92 visits today)