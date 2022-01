I lavori nelle frazioni di Luogosanto.

Partono i lavori per la manutenzione delle strade rurali di Luogosanto per prevenire il rischio delle alluvioni. Con un finanziamento di 100 mila euro e un secondo di 45.000, il Comune ha programmato gli interventi per mettere in sicurezza le zone.

Le località interessate al primo finanziamento sono località Saccheddu – tratto Monti Latu, Cultisia, le strade Canu, San Biagio- La China, Fiuredda (bivio campo rotondo) e Pessighe la Traessa. “Abbiamo ottenuto tramite la protezione civile i fondi dell’assessorato dell’Ambiente – ha detto il sindaco Agostino Pirredda -. Si tratta di fondi di prevenzione delle calamità naturali e con questi programmeremo gli interventi anche nelle altre strade. Ringrazio l’assessore Lampis per questo importante finanziamento”.