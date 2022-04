Alla fiera anche le eccellenze di Luogosanto.

Anche le eccellenze di Luogosanto alla Bit di Milano, la Fiera Internazionale del Turismo con la Fondazione Destinazioni Pellegrinaggio in Sardegna. Per promuovere i prodotti del paese della Gallura, nel padiglione della Regione Sardegna, è stato dedicato un grande spazio alle aree interne e tante attrazioni culturali e gastronomiche locali.

“Ritengo lodevole la scelta messa in atto dall’Assessorato al Turismo regionale – dichiara il sindaco Agostino Pirredda – di dare il giusto spazio in una vetrina così importante, al regno delle aree interne e alle sue bellezze.Il nostro paese con le chiese, il centro storico, i parchi, le aree archeologiche, possono e devono diventare il motore propulsivo per incrementare i flussi che ruotano attorno al turismo lento. Noi ci crediamo e queste sono le ragioni che ci hanno portato ad avviarci in questo percorso”.