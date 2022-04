Terribile incidente a Olbia, muore un giovane di 31 anni

L’incidente sulla strada panoramica Olbia Golfo Aranci.

Terribile incidente mortale poco dopo le 13 e 30 sulla strada panoramica Olbia-Golfo Aranci. Un 31enne, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto andandosi a schiantare contro il guard rail dello svincolo per la zona industriale.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118, ma per il giovane non c’è stato niente da fare: è morto sul colpo. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Olbia per la messa in sicurezza della zona dell’incidente e la polizia stradale.