I ritrovamenti durante i lavori a Luras.

Poco più di una settimana fa, a Luras, vicolo San Pietro ha riservato una sorpresa durante i lavori che lo hanno interessato: sotto il manto stradale è stato ritrovato il vecchio acciottolato. La novità ha poi interessato anche la vicina via Garibaldi. A distanza di due giorni il Comune ha pianificato l’incontro con gli archeologi competenti.

Per vicolo San Pietro il Comune ha “attivato immediatamente la Soprintendenza di Sassari, che oggi mediante archeologi e studiosi ha effettuato un sopralluogo”, racconta la sindaca Maria Giuseppina Careddu.

La prima operazione saà creare “una passerella lignea per far transitare in sicurezza gli abitanti, nel mentre si pianifica l’intervento dovuto”. “Sotto l’asfalto nero era stato sepolto un tassello importante del nostro più remoto passato: cocci di argilla, pezzi di ossidiana, un dente di cinghiale, chiodi, resti di ceramica dipinta“, continua la sindaca.

