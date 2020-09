La situazione delle elezioni Tempio.

Anche a Tempio si vota per il referendum costituzionale e per le elezioni supplettive al Senato. L’affluenza in città è a singhiozzo: momenti di vuoto in cui si accede immediatamente al seggio si alternano a momenti di attesa, comunque mai troppo lunga.

Gli ingressi sono separati per ogni coppia di sezioni di voto e alcune sezioni sono state spostate rispetto alle posizioni solite per evitare l’accumulo di più file. Gli agenti di polizia sorvegliano, oltre che sul regolare svolgimento della consultazione, anche sul mantenimento delle misure di sicurezza, dalla distanza interpersonale in fila, alla sanificazione delle mani all’ingresso.

