Ottobre parte con valori ancora sopra la media stagionale

Il meteo Olbia del 2 ottobre sarà ancora caratterizzato da temperature miti, ma con una maggiore presenza di nuvole rispetto alle giornate precedenti. La giornata dovrebbe rimanere nel complesso stabile, mentre nel pomeriggio potranno aumentare gli addensamenti, soprattutto nelle zone interne della Gallura.

A Olbia le temperature saranno comprese tra 17 e 27 gradi, con valori quindi ancora gradevoli nelle ore centrali. A Tempio Pausania sono previsti 17-26 gradi, mentre nell’interno di Ozieri, al confine con il territorio gallurese, si potranno raggiungere i 32 gradi. Il quadro termico resta dunque mite per il periodo, soprattutto considerando l’avvio del mese di ottobre. La differenza tra le temperature minime e quelle massime sarà abbastanza marcata, con un fresco più evidente nelle prime ore della giornata.

Le previsioni meteo per venerdì 2 ottobre in Gallura

Il cielo sarà poco nuvoloso nelle prime ore, con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Le previsioni regionali indicano per venerdì una situazione generalmente stabile, ma con addensamenti pomeridiani più consistenti nelle zone interne e la possibilità di qualche rovescio isolato. Sulla fascia costiera della Gallura non emerge invece un quadro da maltempo generalizzato.

I venti resteranno deboli dai quadranti meridionali, mentre il mare dovrebbe mantenersi poco mosso, con condizioni più mosse sui settori meridionali dell’Isola. Per Olbia e la costa gallurese, quindi, il 2 ottobre si presenta come una giornata ancora mite e senza particolari criticità. Anche per questa giornata non risultano allerte regionali per fenomeni meteorologici significativi: la Protezione civile non riporta nuovi avvisi di condizioni meteorologiche avverse.

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