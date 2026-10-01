Arzachena, nella circonvallazione arrivano le nuove barriere stradali

Via ai lavori nella circonvallazione di Arzachena

La viabilità e la sicurezza stradale ad Arzachena migliorano con gli interventi di manutenzione straordinaria lungo la circonvallazione. L’amministrazione comunale ha infatti stanziato un investimento complessivo di circa centomila euro, interamente dedicato all’installazione di moderne barriere di protezione laterali lungo l’arteria che costeggia il centro abitato.

Il progetto, volto a tutelare l’incolumità degli automobilisti e a mitigare i rischi legati alla circolazione su un tratto particolarmente frequentato, è coordinato direttamente dall’Ufficio manutenzioni del Comune.

L’iniziativa rientra nelle politiche di valorizzazione e messa in sicurezza delle infrastrutture locali promosse dall’assessorato ai Lavori pubblici e manutenzioni guidato da Massimo Azzena. Considerata la presenza del cantiere attivo lungo la carreggiata, l’amministrazione comunale raccomanda agli utenti della strada di prestare la massima attenzione durante il transito. “È fondamentale procedere con cautela, attenersi rigorosamente ai limiti di velocità imposti dalla segnaletica temporanea e rispettare tutte le disposizioni di sicurezza indicate sul posto per agevolare il corretto completamento delle opere.”

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