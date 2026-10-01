Toponomastica e numeri civici, prorogata la scadenza



Il Comune di Berchidda ha ufficialmente prorogato al 16 ottobre 2026 il termine ultimo per la presentazione delle segnalazioni relative all’aggiornamento della banca dati dei numeri civici e delle strade urbane. L’iniziativa rientra nel progetto di riordino della toponomastica del centro urbano, finalizzato a ottimizzare la struttura dello stradario comunale e a garantire interventi tempestivi da parte dei servizi di emergenza, tra cui primo soccorso, protezione civile e contrasto agli incendi.

L’appello ai cittadini

Sono chiamati a collaborare tutti i cittadini interessati a regolarizzare eventuali difformità o criticità riscontrate sul proprio immobile. In particolare, l’amministrazione invita a segnalare l’assenza della targhetta del numero civico su abitazioni o altri edifici di proprietà, l’avvenuta variazione nella numerazione conseguente alla creazione di nuovi accessi o alla rimozione di quelli preesistenti, nonché qualsiasi alterazione legata all’uso degli esponenti numerici (es. n.2 – n.2/A). Ulteriori problematiche connesse alla denominazione delle strade o alla geolocalizzazione urbana possono parimenti essere sottoposte all’attenzione degli uffici competenti.

Per regolarizzare la propria posizione o trasmettere le informazioni richieste, i residenti possono procedere attraverso due differenti modalità operative. È possibile recarsi di persona presso gli uffici dei servizi demografici, situati al piano terra della Casa comunale, negli orari di apertura al pubblico previsti, fissati dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, con l’aggiunta del martedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:30, restando chiuso il mercoledì. In alternativa, si può optare per la trasmissione telematica inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica [email protected], avendo cura di allegare l’apposito modulo ufficiale compilato in ogni sua parte.

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“La nuova scadenza del 16 ottobre 2026 rappresenta il limite improrogabile per completare l’invio delle segnalazioni e contribuire così al miglioramento della sicurezza e dell’efficienza dei servizi territoriali di Berchidda,” sottolineano dal Comune.

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