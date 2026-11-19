Vento forte sulle coste settentrionali, mare molto mosso

Il meteo a Olbia del 20 novembre prevede una giornata in prevalenza soleggiata, senza piogge e con temperature minime in sensibile diminuzione. Il vento occidentale potrà risultare localmente forte, soprattutto lungo le coste settentrionali e nelle Bocche di Bonifacio. Dopo il passaggio della perturbazione, venerdì la situazione meteorologica sarà più stabile anche in Gallura. Le previsioni Arpas per la zona Nord-Est indicano cielo poco nuvoloso dalla notte fino al pomeriggio, con un aumento delle nubi soltanto in serata. Non sono attese precipitazioni. Le schiarite saranno quindi prevalenti per gran parte della giornata, accompagnate da un clima più freddo nelle prime ore del mattino.

Il vento sarà il fenomeno da seguire con maggiore attenzione. Le correnti soffieranno dai quadranti occidentali, generalmente con intensità moderata, ma il bollettino di vigilanza meteorologica segnala possibili rinforzi fino a condizioni localmente forti sulla zona Nord-Est. Particolare attenzione nelle Bocche di Bonifacio, dove nelle prime ore sono previste condizioni fino a burrasca. Sulle coste settentrionali la ventilazione potrà risultare più sostenuta rispetto alle aree interne.

Temperature e condizioni del mare

Le temperature minime saranno in sensibile calo. A Olbia sono previsti valori compresi tra 13 e 17 gradi, mentre a Tempio Pausania si scenderà fino a 10 gradi, con una massima di appena 13. Il raffreddamento si farà sentire soprattutto nell’entroterra e nelle zone più elevate della Gallura.

Il mare sarà molto mosso lungo il settore nord-orientale. Secondo il bollettino marino Arpas, le onde potranno raggiungere circa 1,8 metri nelle prime ore, con valori compresi tra 1,4 e 1,8 metri nel resto della giornata. Le condizioni resteranno quindi impegnative per la navigazione, soprattutto nelle aree più esposte al vento occidentale. Nel complesso, venerdì porterà un miglioramento del tempo, ma non una giornata del tutto tranquilla lungo le coste: le schiarite saranno accompagnate da temperature più basse e da una ventilazione che potrà intensificarsi nei tratti settentrionali della Gallura.

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