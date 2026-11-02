Mondiale RS21 a Cannes, in regata tre equipaggi legati alla Gallura



A Cannes due imbarcazioni dello Yacht Club Cala dei Sardi: settimo posto Corinthian per ITA 135 e secondo posto Under 23 per ITA 193. In acqua anche l’equipaggio gallurese-corso ITA 136. Concluso a Cannes il Campionato del Mondo RS21, disputato dal 28 al 31 ottobre, che ha visto tra i protagonisti anche tre equipaggi legati alla Gallura: due portacolori dello Yacht Club Cala dei Sardi, ITA 193 e ITA 135, e l’equipaggio gallurese-corso ITA 136.

Un po’ di Gallura nel mare di Cannes

La partecipazione alla rassegna iridata rappresenta un’ulteriore occasione di confronto internazionale per la vela gallurese, impegnata in una classe monotipo sempre più competitiva e capace di richiamare equipaggi di diversa provenienza.

Particolarmente significativa la prestazione di ITA 135 dello Yacht Club Cala dei Sardi, che ha chiuso al settimo posto nella categoria Corinthian. A bordo erano presenti anche due atleti del Fraglia Vela Desenzano: una partecipazione che testimonia la collaborazione tra lo Yacht Club Cala dei Sardi e il mondo velico del Garda, consolidatasi con la creazione del Trofeo G2 Challenge, progetto sportivo che rafforza il dialogo e lo scambio tra le due realtà.

ITA 193 ha invece schierato un equipaggio composto interamente da atleti under 18, ottenendo il secondo posto nella classifica Under 23: un risultato che accompagna il percorso di crescita dei giovani velisti del club in un contesto internazionale di alto livello.

A completare la presenza legata alla Gallura è stata ITA 136, con un equipaggio gallurese-corso, espressione dei rapporti sportivi e marittimi che uniscono le due sponde delle Bocche di Bonifacio.

La trasferta di Cannes conferma l’impegno dello Yacht Club Cala dei Sardi nello sviluppo dell’attività agonistica RS21, nella valorizzazione dei giovani e nella costruzione di collaborazioni capaci di collegare la Gallura ad altre importanti realtà della vela.

Yacht Club Cala dei Sardi A.S.D.

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