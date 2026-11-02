Microchip gratuito per i cani, appuntamento a Calangianus

A Calangianus i microchip gratuito per i cani.

Il Comune di Calangianus promuove un’iniziativa rivolta ai proprietari di cani per favorire la registrazione degli animali all’anagrafe canina e sensibilizzare sull’importanza dell’identificazione e della corretta gestione degli amici a quattro zampe.

L’appuntamento è fissato per martedì 17 novembre, a partire dalle ore 9, nei locali comunali di via Mosca 14. Il servizio sarà svolto dal personale dell’Asl Gallura, attraverso la struttura complessa Randagismo e Anagrafe, e sarà completamente gratuito. Per usufruire della prestazione è obbligatoria la prenotazione, da effettuare contattando la Polizia locale al numero 079/6600218 oppure inviando un’email all’indirizzo [email protected].

L’amministrazione ricorda inoltre che l’iscrizione all’anagrafe canina è un obbligo di legge e deve essere effettuata entro dieci giorni dalla nascita o dall’acquisizione del possesso dell’animale. Devono essere comunicate anche eventuali variazioni, come il cambio di proprietà, lo smarrimento o il decesso del cane. In occasione dell’appuntamento, i proprietari dovranno presentarsi con gli animali muniti di guinzaglio e museruola. Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente il servizio Randagismo e Anagrafe dell’Asl Gallura al numero 0789/552220 oppure scrivere a [email protected].

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