Il meteo di martedì 10 marzo a Olbia e in Gallura

9 Marzo 2026

di Giulia Rago

Il meteo a Olbia.

Domani a Olbia e in Gallura, ci sarà un’altra giornata instabile sul fronte meteo. Le previsioni per domani, martedì 10 marzo, indicano una giornata caratterizzata da maltempo. Per chi si trova a Olbia, il cielo promette pioggia leggera durante le ore diurne, con una probabilità di precipitazioni attestata al 40%.

Le temperature si manterranno su valori miti, con una punta massima di 17°C e una minima notturna che scenderà fino a 9°C. L’umidità sarà piuttosto marcata, intorno al 76%, mentre i venti soffieranno deboli da sud-est a una velocità di 6 mph.

TEMI:
Condividi l'articolo
CONDIVIDI TWEET PIN CONDIVIDI