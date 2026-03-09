Il meteo di martedì 10 marzo a Olbia e in Gallura

Il meteo a Olbia.
Domani a Olbia e in Gallura, ci sarà un’altra giornata instabile sul fronte meteo. Le previsioni per domani, martedì 10 marzo, indicano una giornata caratterizzata da maltempo. Per chi si trova a Olbia, il cielo promette pioggia leggera durante le ore diurne, con una probabilità di precipitazioni attestata al 40%.
Le temperature si manterranno su valori miti, con una punta massima di 17°C e una minima notturna che scenderà fino a 9°C. L’umidità sarà piuttosto marcata, intorno al 76%, mentre i venti soffieranno deboli da sud-est a una velocità di 6 mph.