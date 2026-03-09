Il mondo dei social piange la scomparsa di Luigi, il tiktoker 18enne di La Maddalena

L’addio a Luigi Nativi.

Il dolore per la scomparsa prematura di Luigi Nativi a La Maddalena ha oltrepassato i confini nazionali. Il giovane tiktoker, era molto seguito e aveva più di 31mila followers. Il diciottenne maddalenino era diventato un punto di riferimento per la Generazione Z e Alpha.

Cause da accertare.

La notizia della sua morte, le cui cause restano ancora riservate, ha scosso profondamente chi lo seguiva per la sua energia contagiosa e la sua spontaneità. Tra i messaggi più toccanti spicca quello della nota content creator Alice Mordenti, legata a Luigi da un rapporto nato circa sette mesi fa e culminato in diverse collaborazioni online che avevano alimentato tra i fan il sospetto di un legame sentimentale tra i due.

Il dolore del mondo dei social.

Alice ha descritto Luigi come un amico e un fratello, una presenza costante capace di sostenerla in ogni sfida, promettendo di dedicare a lui ogni suo futuro successo. Alle voci dei cari si è aggiunta quella istituzionale del sindaco Fabio Lai, che ha invitato la cittadinanza al silenzio e al rispetto per il lutto della famiglia, evitando speculazioni in un momento di così profonda sofferenza per la famiglia del giovane.

Luigi lascia il ricordo di uno studente solare, capace di trasformare la propria quotidianità in un racconto condiviso che ha saputo conquistare il cuore di migliaia di follower. Per questo motivo era uno dei tiktoker più amato dagli adolescenti.

