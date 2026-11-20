Dopo una settimana caratterizzata da nuvole, piogge e venti sostenuti, il tempo si prepara a concedere una tregua a Olbia e in Gallura in vista del prossimo fine settimana. Per sabato 21 e domenica 22 novembre 2026 le previsioni indicano condizioni generalmente più stabili, con ampie pause asciutte, nuvolosità variabile e temperature ancora relativamente miti per il periodo.

Sabato 21 novembre sarà la giornata più favorevole per le attività all’aperto. Su Olbia è previsto un cielo parzialmente soleggiato, con alternanza tra momenti di sole e passaggi nuvolosi soprattutto nel corso del pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra una minima di circa 9 gradi e una massima di 19 gradi. La probabilità di precipitazioni durante il giorno sarà molto bassa.

Domenica 22 novembre si aprirà invece con una maggiore presenza di nuvole, soprattutto nelle prime ore della giornata. Nel corso della mattinata e del pomeriggio non mancheranno comunque alcune schiarite, con il sole che potrà fare capolino tra le nubi. Le temperature resteranno sostanzialmente stabili, con valori compresi tra 14 e 19 gradi. Il rischio di pioggia sarà contenuto, anche se non si può escludere del tutto qualche debole fenomeno isolato.

Nel complesso, il fine settimana dovrebbe quindi offrire condizioni abbastanza gradevoli, soprattutto nella giornata di sabato, senza particolari segnali di un nuovo peggioramento. Un’occasione per trascorrere qualche ora all’aperto, approfittando delle schiarite e delle schiarite e delle temperature ancora miti, pur senza dimenticare un abbigliamento più pesante nelle ore serali e al mattino presto. Per il weekend a Olbia e in Gallura sarà consigliabile vestirsi a strati, scegliendo un abbigliamento autunnale, comodo e adatto ai cambiamenti di temperatura tra mattina, pomeriggio e sera.

Sabato, con temperature che potranno raggiungere i 19 gradi e qualche schiarita, sarà sufficiente una giacca di mezza stagione, magari da abbinare a un maglione leggero. Domenica, con maggiore nuvolosità nelle prime ore, meglio avere a disposizione una felpa o un cardigan e una giacca un po’ più pesante. Da non dimenticare pantaloni lunghi e scarpe chiuse, soprattutto per chi trascorrerà diverse ore all’aperto.

Il consiglio: vestirsi a cipolla, portando con sé una giacca da togliere nelle ore più miti e da indossare nuovamente quando le temperature scenderanno, soprattutto dopo il tramonto.

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