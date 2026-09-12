Olbia, le previsioni meteo per domenica 13 settembre 2026

Le previsioni meteo per Olbia.
Una giornata all’insegna del bel tempo è attesa domenica 13 settembre a Olbia. Secondo le previsioni di 3bMeteo, il cielo resterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per l’intero arco della giornata, senza particolari variazioni delle condizioni meteorologiche.
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Le temperature si manterranno su valori ancora tipicamente estivi, con una massima prevista di 28 gradi e una minima di 20 gradi. Sul fronte dei venti, al mattino soffieranno moderati dai quadranti settentrionali, con direzione Nord-Nordest. Nel corso del pomeriggio la ventilazione resterà moderata, provenendo da Nordest. Condizioni favorevoli anche sul mare, indicato come poco mosso.