Processione a Olbia, strade chiuse al traffico: cosa c’è da sapere

Strade chiuse al traffico vicino la chiesa di Sant’Ignazio.

Modifiche temporanee alla circolazione stradale a Olbia in occasione della processione in onore di Sant’Ignazio da Laconi, in programma sabato 12 settembre alle 20. Il Comune ha disposto la sospensione della circolazione dei veicoli lungo le strade interessate dal passaggio del corteo religioso.

La processione partirà dal piazzale della chiesa e proseguirà lungo via Fra’ Nicola da Gesturi, via Sant’Ignazio da Laconi, la rotonda dell’Iperico, via Veronese, via dei Pini, la rotonda del Commissariato e la rotonda Luigi Calabresi, per poi tornare in via Sant’Ignazio da Laconi e in via Fra Nicola da Gesturi, con arrivo nuovamente al piazzale della chiesa. Dalle 20 e fino alla conclusione della processione sarà quindi istituita la completa sospensione della circolazione stradale durante il passaggio del corteo. Saranno esclusi dal provvedimento i mezzi della Polizia e quelli di soccorso impegnati in emergenza.

L’ordinanza della Polizia locale prevede inoltre che l’organizzazione, con il personale individuato per la sicurezza, provveda alla corretta installazione della segnaletica e garantisca un presidio nei punti interessati dallo stop al traffico, per gestire la circolazione e l’eventuale assistenza al pubblico. Il provvedimento, firmato il 10 settembre dal comandante della Polizia locale Giovanni Mannoni, resterà valido esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento della processione.

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