Un turista è morto ad Alà dei Sardi dopo un malore.

Tragedia nella tarda mattinata del 12 settembre nelle campagne di Alà dei Sardi. Un turista di 56 anni è morto dopo essere stato colpito da un malore mentre percorreva in bicicletta una strada sterrata nella vallata di Badde Suelzu, a pochi chilometri dal centro abitato. L’uomo era in vacanza in Sardegna insieme ad altri quattro amici, anche loro ciclisti. Sono stati proprio i compagni a dare l’allarme dopo averlo visto accasciarsi a terra.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine di Buddusò, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il 56enne è deceduto per un arresto cardiaco. Le difficoltà di accesso alla zona hanno reso necessario anche l’intervento del Soccorso alpino di Olbia. Il corpo è stato trasportato in un’abitazione vicina e successivamente trasferito nella camera mortuaria di Buddusò, su disposizione della Procura di Sassari. Si attendono ora le indicazioni per il rimpatrio della salma.

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