Olbia, le previsioni meteo per domenica 19 luglio 2026

Le previsioni meteo per Olbia.

Una giornata caratterizzata dal caldo estivo e da condizioni atmosferiche stabili quella prevista per domenica 19 luglio a Olbia. Il quadro meteorologico sulla città gallurese, stando a quanto riporta 3bMeteo, sarà segnato da cieli prevalentemente poco nuvolosi per tutta la giornata, con ampi spazi di sereno e assenza di fenomeni significativi.

Le temperature resteranno elevate, in linea con il periodo estivo. La colonnina di mercurio raggiungerà una massima di 33 gradi nelle ore più calde, mentre durante la notte e nelle prime ore del mattino la minima si manterrà intorno ai 26 gradi. Il clima sarà quindi caldo anche nelle ore notturne, con valori che potrebbero rendere meno agevole il riposo soprattutto nelle zone urbane. Per quanto riguarda la ventilazione, il vento seguirà un andamento variabile nel corso della giornata. Al mattino sono previste correnti moderate provenienti da Ovest-Nordovest, mentre nel pomeriggio la ventilazione tenderà a intensificarsi, con venti più tesi in arrivo dai quadranti orientali.

Le condizioni del mare resteranno comunque favorevoli, con uno stato poco mosso previsto lungo il tratto costiero interessato. Una situazione che potrà favorire gli spostamenti via mare e le attività all’aperto, particolarmente numerose durante il fine settimana estivo.

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