La rete idrica dell’ex Zir di Tempio passerà ad Abbanoa

La procedura per la rete idrica dell’ex Zir di Tempio.

A Tempio parte l’iter per trasferire ad Abbanoa la rete idrica della zona industriale ex Zir. L’Egas ha comunicato l’avvio della procedura, che riguarda una delle infrastrutture considerate essenziali per l’area produttiva. Il passaggio nasce dopo il lavoro avviato nei mesi scorsi tra Egas, Comune e Abbanoa. A maggio si era svolto un incontro di coordinamento per definire i passaggi necessari al trasferimento della rete al gestore del Servizio idrico integrato. Nel corso di quel confronto era stato condiviso un cronoprogramma operativo. Il percorso prevede l’individuazione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti, così da arrivare alla presa in carico delle infrastrutture.

Il ruolo del Comune di Tempio e di Abbanoa.

L’amministrazione comunale ha trasmesso a Egas e Abbanoa la documentazione tecnica sulle infrastrutture dell’ex Zir. Dopo le verifiche sul materiale ricevuto, Abbanoa dovrà predisporre il piano degli interventi necessari per garantire la funzionalità delle reti. La rete idrica dell’ex Zir di Tempio potrà quindi entrare nel perimetro del Servizio idrico integrato dopo il completamento degli atti previsti. Egas adotterà i provvedimenti amministrativi di propria competenza per formalizzare il trasferimento. Il passaggio punta a garantire un collegamento stabile della zona industriale alla rete idrica integrata. Per le imprese dell’area, la disponibilità di servizi adeguati rappresenta una condizione collegata alla crescita e ai nuovi investimenti.

Le prospettive per l’area produttiva.

La zona industriale e commerciale di Tempio ha bisogno di infrastrutture efficienti per sostenere le attività presenti e quelle future. Il trasferimento della rete ad Abbanoa mira a migliorare la gestione del servizio e a inserire l’area in un sistema più strutturato. Egas, attraverso il suo presidente Fabio Albieri, ha espresso la volontà di procedere con rapidità ed efficacia, insieme agli altri soggetti coinvolti. La procedura continuerà con le verifiche tecniche, la definizione degli interventi e gli atti necessari alla presa in carico della rete.

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