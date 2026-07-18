Il Centro per l’impiego di Tempio apre nei nuovi locali di via Olbia

I nuovi spazi del Centro per l’impiego di Tempio.

A Tempio ha aperto la nuova sede del Centro per l’impiego nei locali di via Olbia. Gli spazi si presentano rinnovati e pensati per accogliere giovani, lavoratori, disoccupati e studenti. La sede territoriale dell’Aspal diventa così un punto di riferimento per chi cerca servizi legati al lavoro, alla formazione e all’orientamento. L’intervento riguarda l’ingresso e gli ambienti interni, realizzati secondo criteri di accoglienza e funzionalità. Il Centro per l’impiego di Tempio servirà gli utenti del capoluogo e quelli dei Comuni compresi nel suo ambito di competenza. L’area comprende Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras e Trinità d’Agultu e Vignola.

I servizi per giovani e lavoratori.

La nuova sede nasce per rendere più ordinato l’accesso ai servizi pubblici per il lavoro. Gli uffici seguiranno le attività rivolte a chi cerca occupazione, a chi vuole cambiare percorso professionale e a chi ha bisogno di informazioni sulle opportunità disponibili. Il Centro per l’impiego di Tempio lavorerà anche sui percorsi rivolti ai giovani. Tra i temi indicati rientra il contrasto alla dispersione scolastica, con interventi da sviluppare insieme agli enti e ai soggetti coinvolti nei tavoli di riferimento.

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