Incendio nella pineta di Aglientu, in corso la bonifica

La bonifica dopo l’incendio nella pineta di Aglientu.

Proseguono senza sosta le operazioni di controllo nell’area costiera di Aglientu, dove da 4 giorni le squadre del Corpo Forestale sono impegnate nelle attività di spegnimento e bonifica dopo il vasto incendio che ha interessato la pineta di Monti Russu e Litarroni.

L’emergenza nella zona del litorale gallurese non è ancora completamente conclusa. Gli operatori stanno continuando a presidiare il territorio per contenere eventuali nuovi focolai e mettere in sicurezza le superfici già colpite dalle fiamme. Il rogo ha infatti interessato circa 30 ettari di vegetazione, tra pineta e macchia mediterranea, provocando danni all’ambiente naturale dell’area.

Nelle ultime ore sono state individuate alcune riaccensioni localizzate, sviluppatesi su porzioni limitate di territorio. La presenza di questi nuovi punti critici ha richiesto l’intervento immediato delle squadre impegnate sul campo, con l’obiettivo di evitare che il fuoco possa estendersi nuovamente e compromettere le zone circostanti.

Nei settori più difficili da raggiungere attraverso le operazioni manuali, il Corpo Forestale ha fatto ricorso anche al supporto aereo. L’elicottero in dotazione alla struttura ha effettuato diversi lanci d’acqua nelle aree dove non era possibile intervenire direttamente da terra, contribuendo alle attività di contenimento delle fiamme e di bonifica del territorio. Le operazioni proseguiranno anche nelle prossime ore con il monitoraggio costante della zona interessata dall’incendio. Le squadre stanno verificando la presenza di eventuali residui di combustione e intervenendo sui punti che potrebbero rappresentare un rischio di ripartenza del rogo.

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