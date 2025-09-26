Le previsioni meteo per il weekend a Olbia e in Gallura

Le previsioni meteo.

ll meteo di questo weekend sarà caratterizzato da giornate soleggiate a tratti nuvolose a Olbia e in tutta la Gallura. Per sabato 27 settembre è prevista una giornata di sole. a tratti nuvolosa. La temperatura massima sarà di 23 gradi. Mentre i venti raggiungeranno i 18chilometri/orari.

Per domenica 28 settembre è prevista una giornata di sole. La temperatura massima registrata sarà di 22 gradi. I venti raggiungeranno i 20km/h.

Quando il tempo è variabile

Vestiti a strati : felpa, giacca leggera, t-shirt sotto, così puoi adattarti.

: felpa, giacca leggera, t-shirt sotto, così puoi adattarti. Porta con te un k-way o un ombrellino pieghevole .

. Tieni d’occhio il cielo: vento improvviso e nuvole scure sono spesso segnali di pioggia in arrivo.

