Windsurf d’oro ad Arzachena: il Comune celebra Kristian Porcu

Kristian Porcu di Arzachena campione di windsurf

Il vento della vittoria soffia forte sul Club nautico Arzachena che celebra un risultato di portata globale: oro per Kristian Porcu. Ha conquistato il prestigioso titolo di Campione del Mondo di Windsurf Techno 293 under 19, portando un oro mondiale nella cittadina gallurese e confermando l’eccellenza della scuola sarda in questa disciplina.

La storica impresa di Kristian è stata celebrata con entusiasmo, ma il successo del circolo non si ferma qui. A tenere alta la bandiera anche la giovanissima Alessandra Porcu, che ha ottenuto un eccezionale risultato aggiudicandosi la medaglia di bronzo al Campionato Italiano nella categoria under 13.

I fratelli Porcu, talenti cristallini del CNA, hanno dimostrato grande dedizione e abilità, portando a casa titoli di rilevanza cruciale. Questi successi non sono solo motivo di orgoglio immediato, ma rappresentano anche un fondamentale passo propedeutico alla classe Olimpica su Foil.

Un’anticipazione di questo futuro è proprio all’orizzonte: il Club Nautico Arzachena si prepara a ospitare un evento di primo piano. Tra un mese, a La Conia, il CNA accoglierà il Campionato Europeo della Classe Olimpica su Foil, una vetrina internazionale che ribadisce il ruolo centrale di Arzachena nello scenario della vela e del windsurf.

L’accoglienza in Comune

In segno di gratitudine e celebrazione per i risultati ottenuti, la delegazione del circolo, insieme agli atleti vincitori, è stata ricevuta dalle autorità locali. Il sindaco Roberto Ragnedda e la Delegata allo Sport, Nicoletta Orecchioni, hanno voluto incontrare e omaggiare gli sportivi.

“Non celebriamo solo la vittoria e la medaglia,” ha sottolineato il Sindaco, “ma soprattutto il grande impegno della società e degli istruttori. Sono loro i veri portabandiera dei valori sani dello sport e del nome di Arzachena sui campi di gara internazionali.”

L’amministrazione comunale ha espresso il proprio plauso, riconoscendo al Club Nautico Arzachena un ruolo chiave nel promuovere la disciplina e nel formare non solo campioni, ma anche giovani che incarnano la dedizione e la passione sportiva..

