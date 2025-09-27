Windsurf d’oro ad Arzachena: il Comune celebra Kristian Porcu

27 Settembre 2025

di Pietro Lobrano

Kristian Porcu di Arzachena campione di windsurf

Il vento della vittoria soffia forte sul Club nautico Arzachena che celebra un risultato di portata globale: oro per Kristian Porcu. Ha conquistato il prestigioso titolo di Campione del Mondo di Windsurf Techno 293 under 19, portando un oro mondiale nella cittadina gallurese e confermando l’eccellenza della scuola sarda in questa disciplina.

La storica impresa di Kristian è stata celebrata con entusiasmo, ma il successo del circolo non si ferma qui. A tenere alta la bandiera anche la giovanissima Alessandra Porcu, che ha ottenuto un eccezionale risultato aggiudicandosi la medaglia di bronzo al Campionato Italiano nella categoria under 13.
I fratelli Porcu, talenti cristallini del CNA, hanno dimostrato grande dedizione e abilità, portando a casa titoli di rilevanza cruciale. Questi successi non sono solo motivo di orgoglio immediato, ma rappresentano anche un fondamentale passo propedeutico alla classe Olimpica su Foil.

Un’anticipazione di questo futuro è proprio all’orizzonte: il Club Nautico Arzachena si prepara a ospitare un evento di primo piano. Tra un mese, a La Conia, il CNA accoglierà il Campionato Europeo della Classe Olimpica su Foil, una vetrina internazionale che ribadisce il ruolo centrale di Arzachena nello scenario della vela e del windsurf.

L’accoglienza in Comune

In segno di gratitudine e celebrazione per i risultati ottenuti, la delegazione del circolo, insieme agli atleti vincitori, è stata ricevuta dalle autorità locali. Il sindaco Roberto Ragnedda e la Delegata allo Sport, Nicoletta Orecchioni, hanno voluto incontrare e omaggiare gli sportivi.
“Non celebriamo solo la vittoria e la medaglia,” ha sottolineato il Sindaco, “ma soprattutto il grande impegno della società e degli istruttori. Sono loro i veri portabandiera dei valori sani dello sport e del nome di Arzachena sui campi di gara internazionali.”
L’amministrazione comunale ha espresso il proprio plauso, riconoscendo al Club Nautico Arzachena un ruolo chiave nel promuovere la disciplina e nel formare non solo campioni, ma anche giovani che incarnano la dedizione e la passione sportiva..

