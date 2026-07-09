Porto Cervo dedica la piazzetta e una scultura all’Aga Khan

Cerimonia a Porto Cervo per l’Aga Khan

Porto Cervo intitola la storica piazzetta e una scultura alla memoria del Principe Karim Aga Khan IV.

La celebre località si appresta a vivere un momento di profonda rilevanza storica e istituzionale per il territorio gallurese e sardo. Giovedì 9 luglio alle 19 la cerimonia organizzata dal Comune di Arzachena per l’intitolazione della piazza principale e la contestuale inaugurazione di una scultura

L’iniziativa della Giunta del sindaco Roberto Ragnedda trae origine da un sentimento diffuso e sincero di gratitudine da parte dell’intera comunità locale. Rappresenta il culmine di un percorso di riconoscimento verso una figura che ha segnato in modo indelebile il destino economico e culturale dell’intera regione.

Il Principe Karim Aga Khan IV, insignito della cittadinanza onoraria di Arzachena già nel lontano 1965, viene celebrato non soltanto nelle vesti di imprenditore lungimirante e illuminato, capace di trasformare radicalmente l’economia e il posizionamento turistico internazionale dell’Isola, ma anche come un autentico uomo di pace e una personalità cardine della storia contemporanea globale.

L’omaggio di Arzachena al Principe

L’evento di domani costituisce il doveroso e solenne omaggio che l’Amministrazione Comunale di Arzachena e la Sardegna desiderano tributare a un leader che ha saputo guardare al territorio sardo con immenso amore e assoluto rispetto per le sue peculiarità ambientali. L’atto formale richiama e concretizza le linee di indirizzo già espresse nel comunicato istituzionale dello scorso febbraio, consolidando il legame indissolubile tra la memoria del fondatore e lo sviluppo identitario e turistico della Costa Smeralda.

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