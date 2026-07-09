Il secondo weekend di luglio offre un ricco calendario di eventi tra Olbia e la Gallura. Dalle presentazioni letterarie agli appuntamenti dedicati alle tradizioni popolari, passando per musica dal vivo e grandi feste di paese, residenti e turisti avranno l’occasione di vivere alcuni dei momenti più attesi dell’estate gallurese. Il programma coinvolge numerosi centri del territorio e valorizza la cultura, l’enogastronomia e il folklore locale, confermando la Gallura come una delle mete più vivaci della stagione estiva.

Sul Filo del Discorso, a Olbia arriva Elvira Serra

La rassegna letteraria “Sul Filo del Discorso” prosegue con uno degli incontri più attesi dell’estate. Venerdì 10 luglio, a Olbia, la giornalista e scrittrice Elvira Serra presenterà il suo nuovo romanzo Le voci di via del silenzio, accompagnando il pubblico in un dialogo dedicato ai temi della memoria, dei legami familiari e delle emozioni che attraversano la vita quotidiana.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione per incontrare una delle firme più apprezzate del giornalismo italiano e vivere una serata all’insegna della cultura.

Sámbene Summer Fest anima Berchidda

A Berchidda prende il via il Sámbene Summer Fest, manifestazione che propone giornate di musica, spettacoli, convivialità e iniziative dedicate a tutte le età. Il festival trasforma il paese in un punto di ritrovo per residenti e visitatori, con un programma pensato per valorizzare il centro storico e creare momenti di incontro durante l’estate.

Concerti, intrattenimento e appuntamenti all’aperto accompagneranno il pubblico in un’atmosfera di festa, contribuendo ad arricchire il calendario degli eventi estivi dell’entroterra gallurese.

Serata Sarda a Trinità d’Agultu

Le tradizioni della Gallura saranno protagoniste della Serata Sarda in programma venerdì 10 luglio a Trinità d’Agultu e Vignola. L’iniziativa propone un viaggio tra cultura popolare, costumi tradizionali, musica e danze, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere più da vicino il patrimonio identitario del territorio.

Non mancheranno i sapori della cucina locale e momenti di intrattenimento che renderanno la serata un’occasione ideale per vivere l’autentica atmosfera delle feste estive galluresi.

Priatu celebra la 14ª Sagra delle Cozze

Tra gli appuntamenti gastronomici più attesi figura la 14ª Sagra delle Cozze di Priatu, evento che richiama ogni anno numerosi appassionati della buona cucina. Le cozze saranno le protagoniste assolute della manifestazione, preparate secondo diverse ricette della tradizione e accompagnate da altri prodotti tipici del territorio.

La sagra sarà anche un momento di festa con musica, convivialità e occasioni di incontro, confermando il forte legame tra gastronomia e identità locale.

Sant’Antonio di Gallura celebra la Sagra delle Seadas

Sapori autentici anche a Sant’Antonio di Gallura, dove torna la tradizionale Sagra delle Seadas, dedicata al celebre dolce simbolo della cucina sarda. L’evento permetterà ai visitatori di degustare le seadas preparate secondo le ricette tradizionali, valorizzando uno dei prodotti più rappresentativi della gastronomia isolana.

La manifestazione sarà accompagnata da musica, animazione e momenti di aggregazione che renderanno la serata una vera festa di comunità.

A Trinità d’Agultu torna la Sagra del Porcettone

Il weekend si concluderà con un altro appuntamento dedicato ai sapori della tradizione: la Sagra del Porcettone a Trinità d’Agultu e Vignola. Protagonista sarà uno dei piatti più amati della cucina sarda, preparato secondo l’antica tradizione e servito in un contesto di festa.

La Festa del Gusto Internazionale torna a Olbia: quattro giorni di sapori

Olbia si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio, il Parco Mario Cervo ospiterà la nuova edizione della Festa del Gusto Internazionale, un evento che unisce gastronomia, intrattenimento e cultura, trasformando ogni sera, dalle 18 alle 24, in un viaggio tra sapori e tradizioni provenienti da diversi Paesi.

Musica dal vivo, spettacoli e momenti di socialità accompagneranno la degustazione, offrendo ai visitatori un’esperienza che unisce gastronomia, cultura e ospitalità gallurese.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari

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