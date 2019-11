Maria Sotgiu (in Portinari)

Trigesimo e ringraziamento.

Ad un mese dalla scomparsa della cara Maria Sotgiu il marito, i figli Elisa con Giovanna, Martino, i nipoti Gavino, Gaia, Ethel e Matteo, i fratelli, la sorella ed i parenti tutti ringrazino coloro che con scritti, fiori, ed affettuosa presenza, hanno partecipato al loro dolore e invitano quanti vorranno unirsi al loro in preghiera nella Santa Messa in suffragio che sarà celebrata giovedì 21 novembre alle ore 17 e 30 nella Chiesa Santa Maria della Neve (Chiesa vecchia) in Arzachena.

Arzachena, 18 novembre 2019

(Visited 133 times, 135 visits today)