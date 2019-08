Arrestato 39enne di Olbia.

Nell’ambito delle operazioni di prevenzione della criminalità diffusa, gli uomini della Polizia di Stato di Olbia sono intervenuti nei confronti un cittadino olbiese 39enne. L’uomo, con già alle spalle dei precedenti, era in affidamento terapeutico ed aveva interrotto volontariamente il suo percorso di recupero.

Tratto in arresto dagli operatori ella Squadra volanti, è stato portato dinnanzi al Tribunale di sorveglianza di Sassari che ha revocato il beneficio. Per l’uomo, quindi, si sono aperte le porte del carcere di Sassari. Lo stesso, di recente era stato segnalato alla Procura della Repubblica per una nutrita serie di furti e altri reati inerenti gli stupefacenti.

