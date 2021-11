Il violento acquazzone a Olbia.

Ricomincia a piovere e il centro si allaga. Il violento acquazzone che si è abbattuto su Olbia questa sera ha causato nuovi disagi.

In Corso Umberto si sono verificati alcuni allagamenti con la via che in poco tempo si è trasformata in un lago. e l’acqua che è arrivata quasi a livello del marciapiede. Già questa mattina le forti piogge avevano allagato alcuni quartieri di Olbia, in particolare a Poltu Cuadu.