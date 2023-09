Dalla Regione gli aiuti alle cooperative sociali di tipo B: ecco i requisiti

I requisiti per accedere ai finanziamenti alle cooperative sociali in Sardegna.

Sul sito della Regione Sardegna è stato pubblicato l’avviso pubblico del finanziamento alle Cooperative previsto dalla L.R. 16/97 annualità 2023 (assoggettabile al regime de minimis). Nel bando sono elencati tutti i requisiti previsti per accedere ai fondi

Le cooperative sociali devono essere iscritte da almeno 2 anni alla data di pubblicazione dell’avviso, alla Sez. “B” dell’Albo Regionale Sardegna delle Cooperative Sociali ai sensi dell’art. 2 L.R. 16 del 22 aprile 1997. Non essere già stati beneficiari dello stesso aiuto per entrambe le annualità 2021 e 2022.

Essere in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi (Documento Unico di regolarità Contributiva DURC) sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Aver effettuato tutti i pagamenti nel pieno rispetto dei principi sulla tracciabilità intestati al socio dipendente con evidenza dell’addebito sul conto corrente della cooperativa sociale; inoltre le retribuzioni devono essere completamente saldate e contabilizzate.

Saranno oggetto dell’aiuto esclusivamente le retribuzioni liquidate a ciascun socio lavoratore nelle 18 mensilità precedenti la data di pubblicazione dell’Avviso e che risultino, alla data di pubblicazione del bando regolarmente assunti

Non aver utilizzato le retribuzioni oggetto della richiesta dell’aiuto per ottenere altri finanziamenti e le stesse non sono state oggetto di cofinanziamento con altri strumenti pubblici. Non avere in corso e/o non aver effettuato nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di presentazione della DAT, licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per ragioni diverse dalla giusta causa;

L’aiuto, potrà essere erogato esclusivamente ai soci lavoratori, svantaggiati e non svantaggiati, regolarmente assunti alla data di pubblicazione del presente Avviso. L’obbligo della vigenza del rapporto di lavoro non sussiste per i soci lavoratori stagionali.

Essere in regola con l’approvazione ed il deposito dell’ultimo bilancio utile secondo la normativa vigente;

Essere in regola con le disposizioni normative vigenti in materia di revisione alla data di presentazione della domanda; ovvero aver depositato il bilancio al 31/12/2021, aver versato il contributo al 3% al Fondo mutualistico se dovuto, aver versato il contributo di revisione del biennio 23/24 e aver svolto la revisione annualità 2023.

La Domanda di Aiuto Telematica (DAT) potrà essere presentata dal soggetto proponente a partire dalle ore 10:00 del 3 ottobre 2023 e fino alle ore 23:59 del 17 ottobre 2023. Gli sportelli dell’AGCI Gallura Nuoro, quelle degli altri territoriali e, in particolare, lo sportello imprese di AGCI Sardegna sono a disposizione delle imprese associate per le ulteriori informazioni.

