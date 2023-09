Arrampicate in Sardegna, i migliori luoghi per fare climbing

Le arrampicate più spettacolari della Sardegna.

Se sei un appassionato delle arrampicate e stai cercando nuove sfide e avventure, la Sardegna è il posto perfetto per te. Con le sue spettacolari falesie, grotte e pareti rocciose, questa bellissima isola italiana offre una vasta gamma di opportunità per gli amanti dell’arrampicata di ogni livello di esperienza.

Dalle famose falesie di Cala Gonone alle spettacolari pareti di Domusnovas, ecco le gemme nascoste dell’arrampicata in Sardegna.

Cala Gonone

Situata sulla costa orientale della Sardegna, Cala Gonone è una delle principali destinazioni per l’arrampicata sull’isola. Questa zona offre una varietà di falesie, grotte e pareti rocciose, con una vasta gamma di gradi di difficoltà. Le falesie di Cala Gonone sono famose per le loro viste mozzafiato sul mare cristallino e per le numerose vie di arrampicata che si arrampicano sulla roccia calcarea.

Falesia di Punta Giradili

La falesia di Punta Giradili è una delle più famose di Cala Gonone, ed è nota per le sue pareti verticali e strapiombanti. Qui troverai una vasta selezione di vie di arrampicata, che vanno dalle difficoltà moderate a quelle estremamente impegnative. La roccia calcarea offre una presa solida e resistente, consentendo una scalata sicura e appagante.

Grotta di Ispinigoli

La Grotta di Ispinigoli è un’altra attrazione imperdibile per gli amanti dell’arrampicata a Cala Gonone. Questa spettacolare grotta offre una serie di vie di arrampicata all’interno delle sue pareti, che presentano caratteristiche uniche come stalattiti e stalagmiti. Scalare all’interno di una grotta offre un’esperienza unica e avvincente, con un’atmosfera misteriosa e suggestiva.

Domusnovas

Situata nella parte sud-occidentale della Sardegna, Domusnovas è una delle migliori zone di arrampicata dell’isola. Questa zona è famosa per le sue pareti di calcare, che offrono una grande varietà di vie di arrampicata per tutti i livelli di esperienza. Domusnovas è anche conosciuta per il suo ambiente unico e suggestivo, con numerose grotte e caverne che si possono esplorare.

Parete di Sa Perda Liana

La parete di Sa Perda Liana è una delle principali attrazioni di Domusnovas. Questa maestosa parete di calcare si estende per oltre 150 metri e offre numerose vie di arrampicata di diversa difficoltà. La roccia compatta e resistente offre una grande varietà di prese e movimenti, rendendo la scalata un’esperienza unica e avvincente.

Grotta di San Giovanni

La Grotta di San Giovanni è un’altra destinazione imperdibile per gli amanti dell’arrampicata a Domusnovas. Questa grotta presenta una serie di vie di arrampicata all’interno delle sue pareti, che offrono una combinazione di scalata su roccia e arrampicata su grotte. Le formazioni rocciose uniche e le caratteristiche della grotta rendono questa esperienza di arrampicata unica nel suo genere.

Isili

Situata nella parte centrale della Sardegna, Isili è una delle migliori zone di arrampicata dell’isola. Questa zona è famosa per le sue pareti di granito, che offrono una vasta selezione di vie di arrampicata per tutti i livelli di esperienza. Isili è anche conosciuta per la sua atmosfera tranquilla e autentica, con paesaggi mozzafiato e un’ospitalità calorosa.

Parete di Su Campu

La parete di Su Campu è una delle principali attrazioni di Isili. Questa parete di granito offre una vasta selezione di vie di arrampicata, con diverse difficoltà e stili di arrampicata. La roccia compatta e le prese solide rendono questa parete un luogo ideale per mettersi alla prova e migliorare le proprie abilità di arrampicata.

Gola di Gorroppu

La Gola di Gorroppu è un’altra destinazione imperdibile per gli amanti dell’arrampicata a Isili. Questa spettacolare gola offre una serie di vie di arrampicata sulle sue pareti di granito, che si estendono per oltre 400 metri. Scalare all’interno di una gola offre un’esperienza unica e avvincente, con un ambiente selvaggio e incontaminato.

Baunei

Situata sulla costa orientale della Sardegna, Baunei è una delle migliori zone di arrampicata dell’isola. Questa zona offre falesie e pareti rocciose, con una grande varietà di vie di arrampicata per tutti i livelli di esperienza. Baunei è anche conosciuta per la sua bellezza naturale, con spiagge di sabbia bianca e acque cristalline.

Falesia di Pedra Longa

La falesia di Pedra Longa è una delle principali attrazioni di Baunei. Questa spettacolare falesia si estende per oltre 100 metri e offre numerose vie di arrampicata di diversa difficoltà. La vista panoramica sulla costa e sul mare rende questa falesia un luogo ideale per arrampicare e godersi il paesaggio mozzafiato.

Grotta del Fico

La Grotta del Fico è un’altra destinazione imperdibile per gli amanti dell’arrampicata a Baunei. Questa grotta offre una serie di vie di arrampicata all’interno delle sue pareti, che presentano caratteristiche uniche come stalattiti e stalagmiti. Scalare all’interno di una grotta offre un’esperienza unica e avvincente, con un’atmosfera surreale e misteriosa.

La Sardegna è un vero paradiso per gli amanti dell’arrampicata, con una vasta selezione di falesie, grotte e pareti rocciose. Le zone di arrampicata descritte in questa guida offrono una varietà di vie di arrampicata per tutti i livelli di esperienza, con scenari mozzafiato e un’atmosfera unica. Sia che tu sia un principiante o un arrampicatore esperto, la Sardegna è sicuramente un luogo da visitare per un’avventura arrampicata indimenticabile.

Non appena sarai pronto per la tua prossima avventura di arrampicata in Sardegna, ricordati di fare riferimento a questa guida completa per trovare le migliori zone di arrampicata dell’isola. Buon divertimento e buone scalate!

Contenuto realizzato in collaborazione con la Regione Sardegna – Assessorato al turismo, artigianato e commercio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui