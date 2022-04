Arrivano gli alberi sul lungomare di Olbia.

Procedono i lavori sull’ultima parte del lungomare di Olbia. Sul waterfront di via Poltu Ezzu e in via Genova sono stati già piantati gli alberi. I primi erano comparsi un mese fa e si trattava dei carrubi, che erano stati tolti da piazza Crispi per consentire i lavori della nuova pavimentazione.

Ora, assieme agli storici alberi c’è un nuovo viale alberato lungo tutta la superficie della passeggiata di via Poltu Ezzu. Con grande sorpresa, però, non sono palme i nuovi alberi che rappresentano il proseguimento del lungomare di via Redipuglia. Le palme sono scomparse anche da via Genova, dove sta nascendo una vegetazione che in futuro avrà sicuramente una folta chioma e ombreggerà il nuovo marciapiedi.

Assieme a questi, i giardinieri stanno piantando altre essenze arboree che copriranno le mura della sopraelevata. Si tratta probabilmente si edere arrampicanti che serviranno a rendere un po’ meno brutta la facciata del ponte.