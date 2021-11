Addio ad Anna Maria.

Anna Maria Careddu era definita la mascotte del Coro di Olbia, perché era diventato parte della sua quotidianità, grazie a sua figlia Maria Franca, che canta da anni in chiesa. Per questo per loro oggi per l’associazione è una giornata di lutto.

Aveva 86 anni e da tempo soffriva di una malattia degenerativa, ma nonostante ciò era una persona gioviale, piena di vita e di hobby. L’arte era uno di questi, infatti la sua passione l’aveva portata ad approfondire la pittura, frequentando alcuni corsi a Olbia. Anna Maria era anche molto dedita alla sua famiglia, sia come mamma e come nonna, che oggi si stringe nel dolore per la sua scomparsa.