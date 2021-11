Ennesimo episodio di vandalismo a Olbia.

I vandali attaccano ancora le mura puniche di via Torino a Olbia. Alcune pietre che compongono il monumento sono state staccate e buttate a terra, mentre l’area circostante è stata invasa di rifiuti e imbrattata.

Un fatto simile è avvenuto lo scorso anno, quando alcune parti sono state staccate e portate via dal sito come se fossero souvenir. Olbia e la Gallura non sono nuove a episodi di vandalismo, soprattutto contro il patrimonio storico e naturalistico del territorio, dove in città si registrano la maggior parte degli episodi.