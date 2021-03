Le condizioni di Antonio Tango Dessì ricoverato a Olbia.

Si trova ricoverato, da ieri sera, all’ospedale di Olbia, Antonio Tango Dessì, noto ormai a tutti come il sindaco dei poveri, per il suo impegno verso le famiglie bisognose della città e della Gallura. A darne notizia è lui stesso, attraverso i canali social, che abitualmente usa per documentare le quotidiane azioni di solidarietà.

Da quanto si apprende le sue condizioni si sono aggravate, negli ultimi giorni, tanto da essere necessari ulteriori approfondimenti medici nel nosocomio. Adesso dovrà iniziare una serie di cure. La notizia del suo ricovero ha creato molta apprensione in città. Negli ultimi giorni Antonio aveva iniziato la tradizionale distribuzione di uova di Pasqua e colombe alle famiglie in difficoltà.

