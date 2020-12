Il premio ad Antonio Dessì.

Il Comune di Calangianus ha premiato Antonio Dessì, il cittadino di Olbia conosciuto come Tango, con una targa per il suo impegno profuso verso il prossimo. Il premio è stato consegnato dal sindaco Fabio Albieri e dall’assessore al Turismo Antonio Piga.

“Conosco Tango da 4 anni – ha detto l’assessore di Calangianus -. Mi incuriosì fin da subito il suo modo di operare; durante il lockdown non si è fermato un attimo e lo vedevo sfrecciare dappertutto per aiutare il prossimo”.

Un riconoscimento meritato, quello del cittadino che da anni si occupa delle famiglie bisognose, non solo di Olbia. “É venuto fino a Calangianus – racconta -. Lui ha un modo di fare breccia nonostante il suo atteggiamento senza peli sulla lingua. Nel mio comune lo conoscono tutti e si è fatto amare tantissimo. È presente su tutti i fronti, non solo quando fa la spesa per i bisognosi”.

