Il mandato dell’assessore allo Sport Fois.

La sua carica è arrivata in un periodo particolare, con la pandemia che ha sospeso tutte le attività. Una situazione non facile, di fronte alla quale Monica Fois, assessore dello Sport del Comune di Olbia, non si è persa, comunque, d’animo. “Con l’emergenza sanitaria i miei settori sono stati i più penalizzati – ha ricordato l’assessore -. Stiamo, comunque, pianificando una ripresa, che spero possa essere nel più breve possibile, e spero di portare in questi ultimi mesi un contributo per sostenere le attività sportive di Olbia”.

Un incarico che sta vivendo, tuttavia, piacevolmente. “Sono rimasta molto colpita – ha commentato Fois -. Sono stati tutti accoglienti e disponibili e c’è stata una grande collaborazione da parte del sindaco Nizzi, dalla giunta e da tutto personale”. Il suo più grande rimpianto, per il momento, è legato proprio al periodo del Covid “dove tutto è fermo, dallo sport allo spettacolo”. “La grande speranza è quella di tornare presto in zona bianca e poter riprendere la normalità”, ha commentato.

