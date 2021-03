Il nuovo cantiere a Olbia.

I lavori di quello che sarà un mega polo della nautica di Olbia corrono spediti verso una meta: i primi di agosto. A Cala Saccaia, infatti, sta sorgendo un nuovo grande capannone dedicato al refit dei mega yacht del gruppo Valdettaro, che ha un’altra sede in provincia di La Spezia.

A realizzare quest’impresa è la famiglia Vanelo, già pioniera della grande nautica. La location è un’occasione ghiotta, per lo sviluppo imprenditoriale in un settore che in città è in continua espansione. Così gli imprenditori dei mega yacht storici spezzini hanno deciso di estendere il proprio business, investendo 10 milioni di euro sulle coste del capoluogo gallurese portando in città l’avanguardia della tradizione e della passione di una famiglia.

Il grande polo della cantieristica navale, poiché si parla di grandi imbarcazioni dai 40 metri in su, per opere di refit in un capannone di 13.100 metri quadri. Un investimento che sfornerà anche una fucina di posti di lavoro, perché dove c’è sviluppo c’è anche occupazione. In città ci saranno una cinquantina di dipendenti per il cantiere. E gli sviluppi futuri non finiscono. C’è il progetto per una scuola di formazione per i futuri lavoratori qualificati nella nautica.

