La graduatoria per gli asili nido comunali di Olbia.

La dottoressa Sabrina Serra, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Olbia, informa che le graduatorie provvisorie, sia per i residenti che per i non residenti, per l’ammissione agli asili nido comunali sono ora disponibili per la consultazione.

Le graduatorie possono essere visualizzate sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune.olbia.ot.it, all’interno delle sezioni Albo pretorio online, Notizie e Aree tematiche – Istruzione – Asili nido – Asilo nido comunali.

Tutti coloro interessati potranno presentare eventuali osservazioni entro la data del 26 giugno. Per qualsiasi informazione o chiarimento, il responsabile del procedimento è la dottoressa Caterina Fancello, contattabile al numero di telefono 0789/52151 o via email all’indirizzo cfancello@comune.olbia.ot.it. Si prega di contattarla direttamente per ogni necessità relativa a questo procedimento.

Le graduatorie attuali sono di natura provvisoria e soggette a eventuali modifiche in base alle osservazioni presentate. Si invitano quindi gli interessati a verificare attentamente la propria posizione e a presentare eventuali osservazioni entro la scadenza indicata. Il Comune di Olbia è impegnato a garantire la massima trasparenza e correttezza nel processo di ammissione agli asili nido comunali, al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie e dei loro bambini.

