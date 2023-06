Mare più bello, due comuni della Gallura vincitori del premio “5 Vele”

Le spiagge premiate dalle Vele Blu in Gallura.

La Sardegna vince ancora il premio per il mare più bello, ricevendo il riconoscimento Vele Blu e risultando la regione più premiata con 7 località. Se Baunei ha ottenuto il primo posto in classifica, altre 5 Vele sono state assegnate a due località in Gallura.

I due comuni della Gallura, Budoni e Santa Teresa, hanno conquistato le 5 Vele, assieme ad altre località tra cui: Domus De Maria (Su), Bosa, Cabras (Or), l’Area Marina Protetta della Penisola del Sinis e l’Isola di Mal di Ventre e Posada (Nu).

Altri premi sono andati alla Toscana, con 4 riconoscimenti. La Puglia ne ha ricevuti 3 con Nardò, in provincia di Lecce, che è seconda nella classifica generale. Segue la Campania con 3 località e la Sicilia con due. New entry quest’anno sono la Basilicata e la Calabria.

Grazie a questo importante premio, la Sardegna, con la Gallura che ha ottenuto ben due riconoscimenti, si conferma come un paradiso per le sue numerose spiagge che non hanno eguali in Italia. Il premio è stato conferito da Legambiente e Touring Club Italiano, premiando la bellezza delle spiagge e l’impegno per preservarla.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui