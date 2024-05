Moby, nuova rotta Olbia-Genova fino al 3 novembre

La nuova rotta della Moby per Genova da Olbia.

È ripartita l’8 maggio la rotta Olbia-Genova delle navi del Gruppo Moby, una via privilegiata per raggiungere la Sardegna, scelta particolarmente da chi arriva dal Nord Italia e dal Nord Europa.

Per l’estate 2024, la disponibilità della rotta si estenderà fino al 3 novembre, favorendo la destagionalizzazione del turismo, un trend in crescita negli ultimi anni.

Quattro navi copriranno questa rotta: Moby Aki, Moby Wonder, Moby Otta e Moby Drea, con quattro partenze notturne settimanali, due da Genova e due da Olbia.

Dal 27 luglio al primo settembre si aggiungeranno anche partenze diurne: tre da Genova verso la Sardegna e tre da Olbia verso il Nord Italia. Inoltre, nel 2024 Moby aumenterà l’offerta per la Corsica con nuove linee e il prolungamento delle date delle rotte storiche. Ritorna anche la linea tra Genova e Bastia, operativa dall’8 maggio al 30 settembre, con orari differenziati per venire incontro alle esigenze dei passeggeri. Fino al 14 agosto, la partenza da Genova per Bastia sarà alle 21 con arrivo alle 7 del mattino. Dal 16 agosto, le partenze da Genova saranno alle 11 con arrivo a Bastia alle 18:30. In senso inverso, i viaggi da Bastia a Genova fino al 14 agosto partiranno alle 11 con arrivo alle 18:30, mentre dal 15 agosto le partenze saranno alle 21 con arrivo a Genova alle 7 del mattino successivo.

Sulla tratta Genova-Bastia-Genova, verranno impiegate navi con ampia capacità di cabine e, nei fine settimana da giugno a settembre, ci saranno ulteriori partenze supplementari diurne veloci con Moby Aki e Moby Wonder, per un collegamento rapido con la Corsica. Moby promette una “metropolitana sul mare” con servizi di bordo di alta qualità, tra cui ristorazione stagionale, leggera e fresca, e la possibilità di seguire tutti gli eventi sportivi della stagione di Sky anche in mare.

