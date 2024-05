I servizi igienici ci saranno presto in tutte le spiagge di San Teodoro.

L’offerta di servizi igienici proposta da San Teodoro cresce per il quarto anno consecutivo, in risposta alle crescenti necessità di utilizzo e alle sfide ambientali e di accessibilità. Per l’estate 2024, nuovi servizi igienici gratuiti verranno attivati presso le spiagge di Puntaldia (la Cinta nord), Lu Impostu sud, Brandinchi nord e Cala Suaraccia.

Tuttavia, il Comune conta di installarne su tutte le spiagge libere entro la stagione 2025. L’obiettivo è quello di mantenere le coste belle, pulite e piacevoli per i fruitori di oggi e di domani.

I servizi igienici disponibili.

Tutti i servizi igienici saranno regolarmente sanificati e riforniti di detergenti biodegradabili. I moduli verranno aperti gradualmente e, nel corso della stagione, aumenteranno orari di apertura e pulizie. Relativamente alle docce, sono tutte gratuite, ad esclusione di quelle di La Cinta, a pagamento per ostacolarne l’uso smodato. Purtroppo, però, a causa dell’attuale crisi idrica, il servizio docce non è al momento accessibile, fino a nuova comunicazione. Inoltre, per l’estate, saranno attivi anche i servizi igienici nel centro cittadino, nei pressi del nuovo ufficio turistico e in via Lu Liciu, dove il bagno chimico presente sarà sostituito da uno autopulente.

Le aperture programmate

1 giugno: Punta Est , 2 bagni per uomini e 1 bagno per donne/disabili,

, 2 bagni per uomini e 1 bagno per donne/disabili, 1 giugno: Cala Suaraccia , 1 bagno per uomini e 1 bagno per donne/disabili

, 1 bagno per uomini e 1 bagno per donne/disabili 15 maggio: Cala Brandinchi , due moduli a nord e sud, ciascuno con 1 bagno per uomini e 1 bagno per donne/disabili

, due moduli a nord e sud, ciascuno con 1 bagno per uomini e 1 bagno per donne/disabili 15 maggio: Lu Impostu , due moduli a nord e sud, ciascuno con 1 bagno per uomini e 1 bagno per donne/disabili

, due moduli a nord e sud, ciascuno con 1 bagno per uomini e 1 bagno per donne/disabili 1 giugno: Puntaldia (La Cinta nord), 1 bagno per uomini e 1 bagno per donne/disabili

(La Cinta nord), 1 bagno per uomini e 1 bagno per donne/disabili Da aprile: il primo modulo a La Cinta, 2 moduli per un totale di 3 bagni per uomini e 3 bagni per donne/disabili

Con il chiosco bar: area La Cinta area fontanella , 1 modulo con 1 bagno per uomini e 1 bagno per donne/disabili, oltre alla fontana lava piedi

, 1 modulo con 1 bagno per uomini e 1 bagno per donne/disabili, oltre alla fontana lava piedi 15 maggio: Isuledda, due moduli a nord e sud, per un totale di 3 bagni per uomini e 2 bagni per donne/disabili

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui