Gli auguri di don Theron.

Gli auguri di don Theron, il parroco delle chiese di Sant’Antonio e San Michele Arcangelo di Olbia: “L’augurio è che il Natale non sia la solita festa annuale di luci e regali che passa per poi attenderla l’anno successivo, ma che diventi una festa permanente di cuori che si aprono all’accoglienza e solidarietà verso il prossimo, sapendo guardare oltre le apparenze e impegnandosi a realizzare in modo stabile una comunità che mette al centro la persona umana con i suoi valori fondanti, una comunità capace di uscire dal mondo virtuale dei social per camminare sulle strade reali dell’incontro vero e quotidiano con il prossimo”.

(Visited 191 times, 191 visits today)