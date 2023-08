Avis Olbia acquista un’autoemoteca grazie ai fondi della Regione

La nuova autoemoteca dell’Avis Olbia sarà personalizzata dalle scuole.

Uno degli obiettivi dell’Avis Olbia è stato realizzato. L’associazione ha annunciato che acquisterà un’autoemoteca e ha firmato un contratto che consentirà l’acquisizione. Ne ha dato notizia il Presidente onorario Agostino Chiaffitella, che ha dichiarato che ciò renderà più semplice effettuare le raccolte di sangue.

La nuova autoemoteca ridurrà, inoltre, i costi dei viaggi per raggiungere i luoghi scelti per la raccolta di sangue. L’iniziativa è stata finanziata dalla Regione Sardegna. Il veicolo, che si potrà guidare con la patente B, sarà personalizzato grazie agli studenti delle scuole primarie e superiori, grazie a un concorso di idee valutato da una giuria. L’allestimento interno dell’autoemoteca dell’Avis Olbia sarà curato dalle scuole elementari.

Il coinvolgimento delle scuole di Olbia è molto importante per diffondere la cultura alla donazione del sangue. Il presidente dell’Avis, Gavino Murrighile, ha ringraziato il consigliere regionale Giovanni Antonio Satta per il suo aiuto prezioso nell’operazione. L’autoemoteca è considerata un bene per l’intera comunità, non solo per l’Avis Olbia, ma anche per tutta la Provincia e coloro che vorranno utilizzarla.

Il Direttivo ha sottolineato che l’obiettivo principale dell’Avis è portare sangue alla comunità, soprattutto in un momento in cui il sistema sanitario affronta sfide. La nuova autoemoteca è un simbolo di speranza, dimostrando che l‘azione unita delle persone può fare la differenza. Inoltre, l’autoemoteca rappresenta un regalo speciale in coincidenza con l’ottantesimo anno del Presidente onorario Agostino Chiaffitella, coronando anni di impegno.

