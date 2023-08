Boom di donatori all’evento dell’Avis Olbia con il Red Valley.

Quest’anno Avis Olbia e il Red Valley hanno riproposto l’iniziativa di dare dei biglietti omaggio per i concerti a chi dona il sangue. Sono tanti giovani che hanno aderito dando il loro contributo, questa mattina, in via Dante.

I donatori erano così tanti da non starci più nell’autoemoteca e molti di loro sono stati portati al Centro Trasfusionale del Giovanni Paolo II. In una sola mattina, infatti, ben 45 persone sono state visitate e sono state raccolte 34 sacche di sangue.

Anche lo scorso anno l’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’Avis Olbia guidata da Gavino Murrighile e gli organizzatori del Red Valley, aveva avuto un ottimo riscontro da parte dei giovani. Per questo motivo si è voluto replicare l’evento e sicuramente ci saranno altre date.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui