La scorribanda di cinghiali a Olbia.

La presenza dei cinghiali a Olbia è diventata un fenomeno sempre più comune, tanto che gli animali non si limitano più ad apparire solo di notte, ma anche durante il giorno. La loro presenza può essere “ammirata” mentre si godono una gustosa colazione a base di erba vicino all’ex Auchan, attirando l’attenzione degli automobilisti. La loro presenza non è priva di conseguenze, visto i cinghiali causano danni al manto erboso, andato distrutto in diversi punto.

L’incontro tra la combriccola di maiali selvatici e gli abitanti della città non è ancora sfociato in alcun problema serio, ma la situazione può diventare pericolosa per gli automobilisti, costretti a rallentare improvvisamente o a frenare per evitare scontri.

